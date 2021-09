Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Schlägerei auf der Kerb

Ockenheim (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um 00:40 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen auf der Ockenheimer Kerb. Nachdem eine 25-jährige Frau durch einen 18-jährigen Mann auf dem Festplatz angerempelt wird, entwickelt sich eine Schlägerei zwischen mehreren beteiligten Personen. Dabei werden mehrere Personen leicht verletzt. Ein Beteiligter flüchtet im Anschluss vom Tatort.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell