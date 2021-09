Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Festnahme nach Einbruch in Fahrradladen

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, dem 15. September 2021, nahm die Polizei in Ingelheim nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft einen Tatverdächtige fest. Der 41 Jahre alte Mann wurde durch die Einsatzkräfte in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte der 41-Jährige gegen 06:00 Uhr eine zum Fahrradgeschäft gehörende Garage auf und entwendeten mehrere hochwertige E-Bikes. Auf seiner Flucht wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Tatortnähe den 41-Jährigen fest, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Im Nahbereich konnten mehrere Fahrräder, welche offensichtlich versteckt für eine spätere Abholung deponiert wurden, festgestellt werden. Der Beschuldigte ist bereits wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Nach einer Vorführung wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Mögliche Zusammenhänge zu weiteren Einbruchstaten werden derzeit geprüft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell