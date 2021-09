Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zwei Unfallfälle mit Verletzen am gleichen Tag und Ort

Ingelheim (ots)

Am 11.09.2021 gegen 13.45 Uhr befährt ein 36jähriger aus Bingen mit seinem PKW die Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim in Richtung BAB 60.

An der Kreuzung Konrad-Adenauer Straße / Rheinstraße übersah der 36jährige das für ihn geltende Rotlicht und es kommt zur Kollision mit dem PKW einer 23jährigen Ingelheimerin, die die Rheinstraße in Richtung Fähre befährt. Bei dem Unfall würde die 23jährige leicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 63jährige aus Mainz befuhr mit ihrem PKW die Rheinstraße von der Fähre aus kommend.

An der Kreuzung übersieht die 63jährige das für sie geltende Rotlicht und stößt mit dem PKW einer 23jährigen Mainzerin, die die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung BAB 60 befuhr, zusammen. Bei dem Unfall wurde die Mitfahrerin der 23jährigen eine 22jährige aus Mainz leicht verletzt.

