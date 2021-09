Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Weingut bestohlen

Ingelheim (ots)

Während sich der Inhaber eines Weinguts am Mittwochmorgen im Kelterhaus aufhielt, betrat ein bislang unbekannter Täter die Büroräume und nahm eine Kasse mit Bargeld in dreistelliger Höhe, sowie einen grünen Rucksack mit einem Laptop und einen Ordner mit Dokumenten an sich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Täter im Bereich Ober-Ingelheim gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim unter der Telefonnummer 06132-65510.

