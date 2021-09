Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Vandalismus auf Sportplatz in Gau-Algesheim - Zeugen gesucht

Gau-Algesheim (ots)

Am Abend des 01.09.2021 kam es gegen 19 Uhr auf dem Sportplatz in Gau-Algesheim zu einer Sachbeschädigung am dortigen Rasensprenger. Eine Gruppe von 10-15 männlichen Personen im Alter zwischen acht und zwanzig Jahren hielt sich unberechtigter Weise auf dem Sportplatz auf und spielte dort Fußball. Die mehrfache Aufforderung eines Vereinsmitglieds, den Platz zu verlassen, ignorierten sie. Im Nachgang wurde festgestellt, dass die Sprinkleranlage des Sportplatzes beschädigt wurde.

Die Polizei Ingelheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06132 65510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell