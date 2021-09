Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Bei Scheinkauf Fahrraddieb erwischt

Ingelheim (ots)

Das Opfer eines Fahrrad-Diebstahls in Ingelheim vom 04. September 2021 fand ihr Rad bereits wenige Stunden später auf einer Anzeigen-Plattform wieder. Sie vereinbarte nach Rücksprache mit der Polizei mit dem Verkäufer einen Scheinkauf am 05. Juni 2021, um 14:00 Uhr, im Bereich des Hauptbahnhofes in Mainz. Der Scheinkauf wurde von zwei Polizisten in Zivil überwacht. Der vermeintliche Täter, ein 17-jähriger Mainzer, kam, wie vereinbart, mit dem gestohlenen Fahrrad zum vereinbarten Treffpunkt und konnte nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden. Durch die Geschädigte kann das Fahrrad noch am Festnahmeort abgeholt werden. Nach Feststellung der Identität wurde der 17-jährige wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

