Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim am Rhein - Körperliche Auseinandersetzung nach Besuch des Pilskellers

Ingelheim am Rhein (ots)

In der Nacht von Freitag, den 03.09.2021 auf Samstag, den 04.09.2021 gegen 02:15Uhr wird eine Schlägerei vor der Lokalität "Pilskeller" in Ingelheim am Rhein gemeldet. Bei Eintreffen der Streife befindet sich eine 29-jährige Frau am Boden. Vor Ort ist zudem ihr 25-jähriger Bruder. Es wird bekannt, dass sich die 29-Jährige im Laufe des Abends mit dem 18-Jährigen späteren Beschuldigten anfreundet. Danach kommt es zu Streitigkeiten zwischen den vorgenannten Personen, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung vor dem "Pilskeller" endet. Alle drei Beteiligten stehen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und werden durch die Auseinandersetzung oberflächlich leicht verletzt. Strafverfahren gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

