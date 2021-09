Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim am Rhein - Hafenfest 2021 aus polizeilicher Sicht zufriedenstellend

Ingelheim am Rhein (ots)

Von Freitag, den 03.09.2021 bis Sonntag, den 05.09.2021 fand das Hafenfest 2021 in Ingelheim am Rhein statt. Bis auf eine am späten Abend des 04.09.2021 randalierende männliche Person, die dem ausgesprochenen Platzverweis nachkam, verlief die Veranstaltung bislang aus polizeilicher Sicht äußerst zufriedenstellend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell