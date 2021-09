Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mehrere Aggressionsdelikte an den Bahnhöfen Ingelheim und gau-Algesheim

Ingelheim / Gau-Algesheim (ots)

Am Freitag, dem 03.09.2021, kam es gegen 13:45 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung am Ingelheimer Bahnhof. Hier waren mehrere Jugendliche und Erwachsene beteiligt. Es kam zu Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen. Etwa eine halbe Stunde zuvor war es bereits am Bahnhof Gau-Algesheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 14-Jährigen gekommen. Teilweise waren an beiden Örtlichkeiten dieselben Personen involviert. Von beiden Tatorten liegen bereits Videoaufzeichnungen, welche von Zeugen gefertigt wurden, vor. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe der Taten sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

