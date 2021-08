Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ingelheim (ots)

Ein Familienstreit ist am Montagabend in Ingelheim eskaliert. Ein 34-jähriger Mann randalierte in einem Mehrfamilienhaus und ließ sich auch durch die alarmierte Polizei nicht beruhigen. Vielmehr ging er mit beleidigenden Worten schreiend und wild gestikulierend auf die Beamten los. Im Rahmen der Festnahme leistete der 34-jährige erheblichen Widerstand. Letztendlich gelang es den Beamten jedoch ihn am Boden zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

