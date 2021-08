Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Von falschen Handwerkern bestohlen - Polizei Ingelheim warnt insbesondere ältere Menschen vor dieser Masche

Ingelheim, Rheinhessen (ots)

Trickbetrüger haben zwischen Dienstag und Donnerstag mehrfach im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Ingelheim zugeschlagen. Hierbei gaben diese sich irrtümlicherweise als Handwerker aus, um in die Anwesen der Bewohner*innen zu gelangen und vermeintliche Arbeiten vor Ort zu verrichten. Die betroffenen Anwohner*innen aus Rheinhessen haben im Vorfeld Kontakt über das Internet zu den vermeintlichen Unternehmen aufgenommen, um Handwerkerarbeiten zu beziehen. Um sich in den Anwesen ungestört nach Beute umschauen zu können, erteilten die beiden männlichen Mitarbeiter des sog. Notdienstes zum Teil "Aufträge" die nötig seien, um deren vermeintliche Tätigkeiten zu unterstützen. Mit dieser Masche gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand die Trickdiebe in mehrere Anwesen und konnten Bargeldbeträge im vierstelligen Bereich sowie hochwertigen Schmuck im vierstelligen Bereich entwenden oder über überteuerte Rechnungen fast 2.000,- Euro erlangen. Im Anschluss verließen diese fluchtartig die jeweiligen Anwesen.

Sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ingelheim gerne entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der insbesondere ältere Menschen betroffen sein können. Eine bekannte Täter-Arbeitsweise lässt sich dabei auf ein bestimmtes Grundmuster zurückführen:

"das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt"

Opfer der Täter*innen sind fast ausschließlich ältere, teils hochbetagte Menschen. Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Von der Bitte nach einem Glas Wasser oder Papier und Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen, bis zu angeblichen Handwerkern sind der Kreativität der Diebe keine Grenzen gesetzt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell