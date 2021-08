Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Motorradfahrt endet für einen 59-Jährigen aus Ingelheim im Krankenhaus

Ingelheim (ots)

Am frühen Mittwochabend befährt ein 59-Jähriger aus Ingelheim mit seinem Motorrad gegen 18:30 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Frei-Weinheim. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr touchiert er mit seiner Yamaha den Bordstein, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt infolgedessen zu Sturz. Dabei verkeilt sich sein rechter Fuß unter dem Motorrad. Der Mann aus Ingelheim erleidet eine Sprunggelenksfraktur und wird mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,- Euro.

