Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrunkene Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Ingelheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer*innen einen PKW mit auffälliger Fahrweise, der von Bingen kommend in Fahrtrichtung Gau-Algesheim fuhr. Hinzugerufene Beamte der Polizei Ingelheim konnten die 58-jährige Fahrerin schließlich an der Halteranschrift einer Kontrolle unterziehen. Diese wurde vor Ort schlafend am Steuer angetroffen. Hierbei ergaben sich weitere Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung der Frau aus Ingelheim. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins sowie des Fahrzeugschlüssels durfte diese ihren Weg nur noch zu Fuß fortsetzen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell