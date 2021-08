Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Aufmerksamer Bürger stellt Graffiti-Täter fest

Gau-Algesheim (ots)

Am Sonntagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Bewohner, wie ein Verkehrsschild sowie ein Stromkasten durch eine Gruppe Heranwachsender in der Mainzer Straße durch einen schwarzen Edding-Stift verunreinigt wurden. Dieser verständigte umgehend die Polizeiinspektion Ingelheim. Eine Streifenbesatzung konnte die dreiköpfige Personengruppen aus Rheinessen vor Ort stellen. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten bei einem 18-Jährigen neben dem besagten Permanentmarker, u.a. auch eine Substanz aufgefunden werden, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Entsprechende Strafanzeigen wurden in der Folge gefertigt.

Die Polizeiinspektion Ingelheim bedankt sich für alle aufmerksamen Feststellungen aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell