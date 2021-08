Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigungen in Ingelheim-Süd - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich um die Burgkirche zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Es wurden Ladengeschäfte am Marktplatz sowie mehrere Häuser und Fahrzeuge in den Straßenzügen Rotweinstraße / Turnerstraße durch Unbekannte beschmiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell