Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht bei Veranstaltung in Appenheim - Zeugen gesucht!

Appenheim (ots)

Am Freitag, den 20.08.2021 zwischen 13:30 Uhr und 23:30 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in Appenheim. Hierbei wird auf dem Parkplatz der "Hundertguldenmühle" ein silberner Kleinwagen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher verlässt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt finden zwei Privatveranstaltungen in der Hundertguldenmühle statt.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Flüchtige Fahrer:innen müssen mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der/die Flüchtige den Kaskoschutz der KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell