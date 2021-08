Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Mit gefälschten Kennzeichen und ohne Führerschein kontrolliert - Fahrzeug sichergestellt

Ingelheim (ots)

Am Freitag, dem 13.08.2021, wurde eine Streife der Polizei Ingelheim gegen 22:30 Uhr im Nahering auf ein Fahrzeug aufmerksam, an welchem gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Der am Fahrzeug befindliche 33-jährige Ingelheimer war zudem nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Da zudem die Eigentumsverhältnisse nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde der Audi A4 polizeilich sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

