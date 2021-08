Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl von seltenen Motorrädern

Ingelheim, Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 07. August auf Sonntag, den 08. August kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ingelheim zu Diebstählen von seltenen Motorrädern. Sowohl in Ingelheim, als auch in Gau-Algesheim wurden die Fahrzeuge vor den jeweiligen Anwesen parkend entwendet. Eines der Motorräder konnte in unmittelbarer Tatortnähe mit einer tatortfremden Motorradplane aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 13.500,- Euro.

Falls Sie Hinweise zu der Tat oder dem Diebesgut haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der zuständigen Polizeidienststelle.

