Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: 23-jähriger Motorradfahrer verliert die Kontrolle und kommt zu Sturz

Ingelheim (ots)

Am Dienstagvormittag befährt ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Ingelheim gegen 11:45 Uhr die Ost-West-Umfahrung in Fahrtrichtung Heidesheim. Aus bislang unbekannten Gründen bricht das Hinterrad des 23-Jährigen nach links aus. Dieser verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt infolgedessen zu Sturz. Der 23-Jährige aus Ingelheim erleidet eine Handverletzung und wird zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell