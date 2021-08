Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim

Der 19-Jährige Fahrer eines BMW befährt am frühen Freitagmorgen gegen 05:00 Uhr die Ost-West-Umfahrung in Fahrtrichtung Heidesheim. Hierbei kommt er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutscht über die Fahrbahn in den linken Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme können bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden. Diesem wird infolgedessen eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Am BMW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

