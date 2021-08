Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - 16-jährige Rollerfahrerin verletzt

Ingelheim (ots)

Eine 16-Jährige aus Gau-Algesheim ist am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich Vordere Böhl leicht verletzt worden. Die Jugendliche befuhr gegen 11:45 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad die Vordere Böhl von der Turnierstraße kommend in Fahrtrichtung Steingasse. Im Kreuzungsbereich zur Hausgartenstraße missachtete ein von der Hausgartenstraße kommender Pkw die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Durch ein reflexartiges Ausweichmanöver konnte die 16-Jährige einen Zusammenstoß im unmittelbaren Kreuzungsbereich verhindern. Hierbei verlor die Jugendliche aus Gau-Algesheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Die Rollerfahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen an Arm und Beinen. Der unfallbeteiligte Pkw, vermutlich ein blauer BMW, setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw, geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell