POL-PIING: Unfallflucht - verletzter E-Bike-Fahrer

Ingelheim (ots)

Ein 59-jähriger Radfahrer wurde am Samstagnachmittag, den 31.07.2021 bei einem Verkehrsunfall im Bereich Neuweg verletzt. Der Mann aus Ingelheim fuhr mit seinem E-Bike gegen 15:20 Uhr in Richtung L428, als in einer Engstelle, aufgrund parkender Fahrzeuge, ein entgegenkommender, wartepflichtiger Pkw unvermittelt auf ihn zufuhr. Durch ein reflexartiges Ausweichen zum rechten Fahrbahnrand konnte der 59-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Hierbei verlor der Radfahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein E-Bike und kam zu Fall. Der 59-Jährige zog sich infolgedessen leichte Verletzungen an Arm und Beinen zu. Am Fahrrad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der männliche Pkw-Fahrer setzte mit seinem dunkelfarbigem Opel seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw, geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

