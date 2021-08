Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ingelheim (ots)

Am Montagnachmittag, den 02.08.2021, gegen 16:20 Uhr befährt der 44-jährige Ingelheimer mit seinem Lkw den Drosselweg in Ingelheim in Fahrtrichtung Wilhelm-von-Erlanger-Straße. Im dortigen Einmündungsbereich missachtet der 44-Jährige den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, der die Wilhelm-von-Erlanger-Straße in Richtung Heidesheim befährt. Durch den Zusammenstoß geht u.a. der Außenspiegel an der Beifahrerseite zu Bruch und das Spiegelglas wird durch die geöffnete Beifahrerscheibe gegen den Kopf des 57-jährigen Beifahrers aus Rüsselsheim geschleudert. Dieser zieht sich infolgedessen eine leichte Kopfverletzung zu und wird vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der eingetretene Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme die Unfallörtlichkeit temporär sperren.

