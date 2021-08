Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Zwei Promille auf zwei Rädern: E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich

Ingelheim (ots)

Am 30. Juli gegen 17 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Ingelheim zu einem Verkehrsunfall in die Mainzer Straße gerufen. Vor Ort konnte ein Mann angetroffen werden, der zuvor mit seinem E-Bike auf der Mainzer Straße fuhr und versuchte an einem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg rutschte der 53-Jährige vom Bordstein ab und stürzt alleinbeteiligt zu Boden. Hierbei wird der E-Bike-Fahrer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell