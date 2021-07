Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gau-Algesheim: Radfahrerin prallt gegen geöffnete Autotür

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 09.07.2021 gegen 10.40 Uhr hat eine 60-jährige Autofahrerin aus Bingen am Rhein ihren Pkw in der Goethestraße in Gau-Algesheim geparkt und dann beim Öffnen der Autotür eine vorbeifahrende Radfahrerin übersehen. Die Radfahrerin, eine 80-jährige aus Gau-Algesheim, konnte nicht mehr ausweichen und prallte schließlich gegen die geöffnete Tür, wodurch die Frau zu Fall kam. Hierbei verletzte sie sich an Kopf und Hüfte. Rettungskräfte brachten die 80-jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Am Auto und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

