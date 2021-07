Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Ingelheim (ots)

Großwinternheim - Am Sonntag, den 11.07.2021 gegen 02:44 Uhr befährt ein Radfahrer die Schwabenheimer Straße in Großwinternheim in Richtung Ingelheim. Kurz nach dem Ortseingang Großwinternheim wird er von einem schwarzen PKW (Marke Kia) überholt. Während des Überholvorgangs touchiert der PKW den Radfahrer, wodurch dieser zu Fall kommt und sich verletzt. Anschließend entfernt sich der PKW von der Örtlichkeit, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell