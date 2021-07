Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrbahnabsenkung - Vollsperrung

Ingelheim (ots)

Am Samstagnachmittag wurde gegen 15:30 Uhr eine Fahrbahnabsenkung in der Heerstraße im Ingelheimer Ortsteil Wackernheim gemeldet. Die eingesetzten Kräfte des Ordnungsamtes, der Feuerwehr und der Polizei stellten ein ca. tellergroßes Loch in der Fahrbahn fest. Weiter war dieser Bereich in einer Tiefe von ca. zwei Metern unterhöhlt. Die Straße musste voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Busverkehr ist beeinträchtigt. Noch kann zu der Dauer der Maßnahmen keine Aussage getroffen werden. Weitere Schritte erfolgen in Abstimmung zwischen den involvierten Behörden.

