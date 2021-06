Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots)

Am Freitag, 25.06.2021, in der Zeit von 08:45h-14:30h, kam es in 55218 Ingelheim, Hans-Fluck-Straße, auf dem rückwärtigen Parkplatz des Sebastian-Münster-Gymnasiums, zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem PKW beim Ein- oder Ausparken an den ordnungsgemäß geparkten PKW, Opel Corsa, Farbe schwarz, einer 18jährigen Ingelheimerin. Hierbei entstanden Beschädigungen im Bereich des linken hinteren Radkastens, sowie an der hinteren Fahrzeugtür. Der Schaden wird auf ca. 2500,-EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise werden von der Polizei in Ingelheim entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell