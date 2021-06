Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbrüche in Gartenlauben

Gau-Algesheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.06.2021 bis zum 25.06.2021, 17.00h, wurde in 55435 Gau-Algesheim, in der Kleingartenanlage "Im Seesen" gewaltsam in zwei Gartenlauben eingebrochen. In einer dritten Parzelle kam es lediglich zu einem Versuch. Einem 58jährgein Gau-Algesheimer wurde hierbei ein Rasenmäher gestohlen. Insgesamt ist den geschädigten Personen ein Schaden von ca. 500,-EUR entstanden. Es liegen zur Zeit noch keine Täterhinweise vor.

