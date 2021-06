Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Brandstiftung an PKW mittels Brandbeschleuniger

Ingelheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.06.2021) konnte durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen ein PKW Brand verhindert werden. Gegen 00: 40 Uhr war in der Binger Straße der Brand von einem Zeugen bemerkt worden, der einen Feuerschein am Vorderreifen des geparkten PKW bemerkte. Beim Herantreten an das Fahrzeug konnte ein brennender Kanister unter dem Fahrzeug festgestellt werden. Durch einen gezielten Fußtritt konnte der Zeuge den brennenden Kanister unter dem PKW heraus befördern. Hierbei verletzte sich der Zeuge leicht an der brennenden Flüssigkeit. Durch den aufmerksam gewordenen Halter des PKW wurde der brennende Kanister und der angeschmorte Radkasten mittels Feuerlöscher gelöscht. Eine weitere Zeugin hatte kurz vor Bemerken des Brandes eine Person weglaufen sehen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in unmittelbarer Nähe eine männliche Person festgestellt werden, auf die die genannte Personenbeschreibung passte. Der 34jährige Tatverdächtige ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerten Delikten in Erscheinung getreten. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen in dem Fall, insbesondere zum genauen Tathergang und zur Motivlage, dauern an. Am PKW entstand lediglich leichter Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

