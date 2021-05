Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brandentwicklung an Baustelle

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 29.05.2021, gegen 11.15 Uhr, wurde durch mehrere Zeugen ein Brand im Bereich der Baustelle in der Gartenfeldstraße in Ingelheim gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass Baumaterial, welches unmittelbar vor dem im Bau befindlichen Gebäude gelagert ist, in Brand steht. Hierdurch ist eine bereits von weitem erkennbare Rauchsäule entstanden. Die Feuerwehr Ingelheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch den Brand entstand Sachschaden an dem im Bau befindlichen Gebäude, sowie an Baumaterial und Baumaschinen, welcher nach ersten Schätzungen auf ca. 70.000EUR beziffert wird. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

