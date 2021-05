Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung - My Döner

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Sonntagmorgen werden durch einen unabhängigen Zeugen zwei Personen gemeldet, die versuchen würden die Eingangstür zu "My Döner" einzuschlagen. In unmittelbarer Tatortnähe können die beiden Beschuldigten durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. An der Eingangstür zu "My Döner" entsteht Sachschaden. Die beiden Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

