Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim am Rhein: Einbruch in Bäckerei

Ingelheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.05.2021 brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in Ingelheim in der Rheinstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über eine aufgebrochene Nebentür in das Gebäude. Eventuell wurden die Täter gestört. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell