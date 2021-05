Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Tätlicher Angriff auf Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts

Ingelheim, Innenstadt (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 verlässt eine 36-jährige Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts in der Ingelheimer Innenstadt nach Feierabend gegen 13:30 Uhr das Geschäft und sucht ihr PKW in einem nahegelegenen Parkhaus auf. Dort lauert ihr der unbekannte männliche Täter auf. Er klopft zunächst gegen die Scheibe ihres PKW. Nachdem die Dame das Fenster einen Spalt öffnet, fordert sie der männliche Täter auf, auszusteigen um zu reden. Nachdem die Dame dies verneint, schlägt er unvermittelt mit der Faust auf die Dame ein. Die Dame flüchtet daraufhin mit ihrem PKW aus dem Parkhaus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung kann der Täter nicht ergriffen werden. Ob tatsächlich ein Zusammenhang zur Arbeitsstätte der Dame besteht oder welches Tatmotiv der unbekannte Täter hatte, ist aktuell unbekannt und ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Personenbeschreibung:

- männlich - 25 bis 30 Jahre alt - ca. 175 cm - dunklerer Teint - grauer Hoodie, Kapuze über dem Kopf gezogen - rote Schirmmütze - graue Mundnasenbedeckung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

