POL-PIING: Ingelheim: Auffahrunfall an roter Ampel

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro waren am Donnerstag gegen 08 Uhr die Bilanz eines Auffahrunfalls zweier PKW. Nach den Feststellungen der Polizei Ingelheim bremste an der Kreuzung Turnierstraße/Vordere Böhl ein 76-jähriger Fahrer seinen PKW an einer roten Ampel ab. Ein nachfolgender, 71 Jahre alter PKW-Fahrer fuhr - offenbar aus Unachtsamkeit - trotz einer eingeleiteten Bremsung auf. Der 71-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

