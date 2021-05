Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nieder-Ingelheim: Mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 06.05.2021 kam es in Nieder-Ingelheim in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr zum Diebstahl von insgesamt vier Fahrrädern. Zwei E-Bikes und ein Mountainbike wurde aus einer geöffneten Tiefgarage entwendet. Ein weiteres E-Bike wurde zusammen mit einem Fahrradträger aus einem verschlossenen Kellerabteil entwendet. Gegen 07:30 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie eine bislang unbekannte Person ein nicht angeschlossenes, aber in sich blockiertes E-Bike von einer Nachbarin entwendete. Nachdem der Zeuge die Person verfolgte und ansprach, ließ diese das Fahrrad fallen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- männlich - 20 Jahre alt - ca. 175 cm - sportliche Statur - schwarzer Hoodie, Kapuze über dem Kopf - schwarze Hose - Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

