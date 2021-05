Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Bubenheim: Verkehrsunfall mit Traktor

Bild-Infos

Download

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 03.05.2021 um 14:25 Uhr kam es auf der K16 zwischen Bubenheim und Engelstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor. Beide Fahrzeuge befuhren die K 16 in Fahrtrichtung Engelstadt, wobei der Fahrer des PKW zum Überholen des Traktors ansetzte. Während des Überholvorganges, setzte der Fahrer des Traktors zum Abbiegen nach links an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW wird auf der Beifahrerseite durch den Reifen des Traktors so touchiert, dass der PKW sich überschlägt und auf dem Dach im Graben liegen bleibt. Die 78jährige PKW Fahrerin wird mit dem alarmierten Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Mainz geflogen. Augenscheinlich wird sie bei dem Unfall nur leicht verletzt. Der PKW und Traktor sind nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ein technischer Defekt an der Anhänger Elektrik festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell