Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim - Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Ingelheim (ots)

Mit einem Trickdiebstahl gelangte am Montag gegen 11:00 Uhr ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Ingelheim in den Besitz von 100-Euro Bargeld einer 77-Jährigen. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Unbekannte sprach die Frau an und bat sie ihm eine 2-Euro-Münze in kleinere Münzen zu wechseln. Als die Frau ihren Geldbeutel herausholte und nach den Münzen suchte, griff der Unbekannte selbst in das Münzgeldfach, entnimmt dabei aus den anderen Fächern sämtliches Scheingeld, ohne, dass diese es bemerkte. Die 77-Jährige bemerkte den Diebstahl erst einige Minuten später. Der etwa 180 cm große Täter hatte kurze, dunkelblonde Haare, eine athletische Erscheinung, sprach mit osteuropäischem Akzent und war mit einer dunklen Arbeitsjacke gekleidet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ingelheim unter der Rufnummer 06132/ 65-510 in Verbindung zu setzen.

