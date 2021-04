Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim - Klebeband über Radweg gespannt

Ingelheim (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein über den Radweg gespanntes Gewebeband gemeldet. Am Radweg entlang der Ohrenbrücke hatte eine unbekannte Person über den Radweg ein Gewebeband gespannt, welches vor allem für Radfahrer hätte gefährlich werden konnte. Es kam glücklicherweise zu keinem Schaden. Es wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei Ingelheim bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat eine verdächtige Person im Bereich des Radweges Ohrenbrücke gesehen oder bei der Tathandlung beobachtet? Gibt es weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Gewebeband verletzt oder gefährdet wurden? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

