Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ingelheim am Rhein OT Heidesheim (ots)

Am Montag, den 05.04.2021 nahm ein Anwohner der Gartenstraße in Heidesheim gegen 21:50 Uhr ein lautes, schepperndes Geräusch in seinem Garten wahr. Bei einer Nachschau konnten zwei Gartenlampen, eine im Innenhof des Anwesens und eine weitere, zerbrochene Lampe auf dem Bürgersteig vor der Wohnanschrift, festgestellt werden. Zudem wies ein vor dem Haus geparkter Pkw frische Beschädigungen auf. Die Herkunft der Gartenlampen konnte bislang nicht geklärt werden.

Wer hat zur genannten Zeit im Bereich der Gartenstraße oder der umliegenden Straßen in Heidesheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise zur Herkunft der Lampen geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 zu melden.

