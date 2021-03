Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Mann touchiert mit Auto Rollstuhl

Ingelheim (ots)

Ein 28-jährige Autofahrer aus Mainz hat am Dienstagnachmittag in Ingelheim eine Rollstuhlfahrerin angefahren. Gegen 16.00 Uhr befuhr der Autofahrer einen Kreisel der Rheinstraße. Beim Verlassen des Kreisels übersah er die im Rollstuhl sitzende Frau auf der Fahrbahn und touchiert sie. Bei dem Zusammenstoß wurde die 64-jährigen Rollstuhlfahrerin aus Ingelheim leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde gerufen und brachte sie für weitere Untersuchungen zunächst in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

