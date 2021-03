Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Faustschlag nach Urinieren an Hauswand

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 25.03.2021 um 17:50 Uhr urinierte ein 18-jähriger in Ingelheimer an die Garageneinfahrt eines Privatgrundstückes. Als der 61-jährige Hauseigentümer ihn auf sein Verhalten ansprach, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht. Hierbei erlitt der 61-jährige eine Platzwunde die im Krankenhaus behandelt werden musste. Bei dem 18-jährigen ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,00 Promille. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell