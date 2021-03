Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

vermutlich Rotlicht missachtet

Ingelheim (ots)

Am Samstag, dem 20.03., kam es gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Rheinstraße. Die 20-jährige Fahrerin eines Opels stieß im Kreuzungsbereich mit der 49-jährigen Fahrerin eines Citroëns zusammen. Hierbei wurde die Fahrerin des Citroëns leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Opel und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete die 20-Jährige eine rote Ampel. Ihr droht ein Bußgeld in Höhe von 240 EUR, ein Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell