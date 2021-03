Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Ingelheim (ots)

Am Dienstag, den 09.03.2021 meldete ein Zeuge eine offensichtlich betrunkene Person die seit mehreren Stunden in ihrem Fahrzeug sitzen würde. Vor Ort konnte der besagte PKW samt Fahrer festgestellt werden. Der Fahrer schlief auf dem Fahrersitz und konnte erst nach mehrmaligem Klopfen geweckt werden. Bei einer anschließenden Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass der 40-jährige keinen Führerschein besitzt und bereits polizeilich mehrfach in Erscheinung getreten ist. Eine weitere Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen, welche an dem PKW angebracht waren nicht zugelassen sind. Im Rahmen der Personenkontrolle wird der 40-jährige, sowie die von ihm mitgeführten Gegenstände durchsucht. Hierbei konnten verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden werden. Des Weiteren konnten im Kofferraum noch weitere Kennzeichen aufgefunden werden, welche ebenfalls nicht zugelassen waren. Die Kennzeichen, der Autoschlüssel und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

