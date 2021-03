Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ockenheim: Täterfestnahme nach Sachbeschädigung

Ingelheim (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 04:30 Uhr nahm die Polizei einen 24-jährigen in Ockeheim fest. Der Mann hatte zuvor die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges eingeschlagen. Der Täter konnte von einem Zeugen verfolgt werden und noch auf der K 14 zwischen Ockenheim und Bingen-Gaulsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung kann in der Jackentasche eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 24-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag.

