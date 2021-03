Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Mülleimer brennen am Bahnhof, Polizei sucht Zeugen

Ingelheim (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 21:30 Uhr meldete eine Zeugin einen brennenden Mülleimer am Ende der Fußgängerunterführung am Bahnhof in Ingelheim. Dort hätten 5-6 Jugendliche um den Mülleimer gestanden, Holz hineingeworfen und danach angezündet. Bei Eintreffen der Streifen können keine Personen mehr angetroffen werden. Das Feuer kann mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht werden. Bereits am Sonntag, den 07.03.2021 wurde gegen 17:30 Uhr ein brennender Mülleimer an der Fußgängerunterführung gemeldet. Der Mülleimer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auch in diesem Fall liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor.

Die Polizei geht in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder sonst zu den Brandfällen im Bereich des Bahnhofes machen können werden gebeten sich bei der Polizei Ingelheim Tel:06132/65510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell