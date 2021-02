Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gesperrte Kreuzung überfordert Verkehrsteilnehmer

Ingelheim (ots)

Die baustellenbedingte Sperrung der Kreuzung Rheinstraße/Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim überforderte am Samstag, 20.02.2021 offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer, was mehrere Einsätze der Polizei sowie des Ordnungsamtes der Stadt Ingelheim verursachte.

Gegen 16.00 Uhr umfuhr ein 54-jähriger Binger die Sperrstellen und fuhr verbotswidrig in den gesperrten Baustellenbereich hinein. Ein dort beschäftigter Bauarbeiter wollte den Fahrzeugführer auf seinen Fehler hinweisen und klopfte hierbei versehentlich gegen einen Außenspiegel des Fahrzeuges, woraufhin es zu einem Wortgefecht zwischen dem Bauarbeiter und dem Fahrzeugführer kam. Durch die Polizeiinspektion Ingelheim wurden die Personalien beider Personen erhoben. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er die offensichtlichen Einfahrtsverbote umfahren hat.

Weiterhin umfuhr gegen 16.50 Uhr ein 26-jähriger Mainzer ebenfalls die Sperrstellen und fuhr verbotswidrig in den gesperrten Baustellenbereich hinein. Da er aufgrund weiterer Sperrstellen nicht mehr weiterkam wendete er sein Fahrzeug in der Baustelle. Die vor Ort befindlichen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Ingelheim geben ihm daraufhin zu verstehen, dass er anhalten solle, um seine Personalien zu erheben. Daraufhin beschleunigte der 26-Jährige sein Fahrzeug und flüchtete von der Örtlichkeit. Hierbei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen 36 -jährigen Bauarbeiter, wobei dieser leicht verletzt wurde. Zudem kam es zu einer weiteren Berührung zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und einem Fahrradfahrer, der vor Ort auf einer Verkehrsinsel stand. Der Fahrzeugführer kann ermittelt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer eindringlich mögliche Sperrungen ernst zu nehmen. Durch die Missachtung, sei es aus Bequemlichkeit, Zeitdruck oder anderen Gründen, kommt es immer wieder zu Gefährdungen.

