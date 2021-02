Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsschilder als Souvenirs

Ingelheim (ots)

Am Abend des 20.02.2021 gegen 23.55 Uhr können durch eine Streifenbesatzung zwei Jugendliche und ein Heranwachsender in der Heinrich-Wieland-Straße in Ingelheim festgestellt werden, die mehrere Verkehrsschilder mit sich tragen. Bei einer anschließenden Kontrolle geben die 15-, 17- und 18-Jährigen zu, die Schilder als "Souvenirs" bei der Baustelle Rheinstraße/Konrad-Adenauer-Straße entwendet zu haben. Die Jugendlichen bringen die Schilder nach einer Ansprache durch die eingesetzten Beamten zurück an den Ursprungsort. Dennoch erwartet die drei "Souvenirjäger" eine Strafanzeige wegen Diebstahles.

