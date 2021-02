Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: PKW ohne Kennzeichen aufgefallen

Ingelheim (ots)

Am 20.02.2021 gegen 12.00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Ingelheim ein grauer Toyota auf, der ohne Kennzeichen die Heinrich-Wieland-Straße in Ingelheim befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges gab dessen 38-jähriger Fahrer an, dass er den nicht zugelassenen PKW auf Wunsch seines Chefs auf einem Anhänger nach Ingelheim verbrachte. Den PKW habe er in der Herrmann-Bopp-Straße von einem Anhänger abgeladen und den PKW anschließend an die gewünschte Anschrift in der Rheinstraße fahren wollen. Da der PKW weder zugelassen noch versichert war erwarten den Fahrzeugführer nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell