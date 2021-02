Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verstoß gegen das BtMG

Ingelheim (ots)

Am 06.02.21 gegen 14:45h wurden in Gau-Algesheim auf dem Schlossplatz zwei Jugendliche einer Kontrolle unterzogen. Ein 16 Jähriger aus Ingelheim wird durchsucht, hierbei wird Marihuana aufgefunden, es ergeben sich Hinweise auf Handel mit Betäubungsmittel. Nach Beendigungen der Maßnahmen auf der Polizeiinspektion wird mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes das Zimmer des Beschuldigten in der Wohnung der Mutter durchsucht. Hier werden ebenfalls eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld, Waffen und Zubehör für den Verkauf und Konsum sichergestellt.

